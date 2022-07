Ciclista 18enne perde il controllo e muore contro il guardrail. L'incidente in discesa mentre il suo gruppo affrontava i tornanti

Un'escursione in bicicletta finita in tragedia. È successo al passo Durone, in Trentino, dove Pietro Ballarini di Mori (foto Tgr Trento) è rimasto vittima di un incidente mortale intorno alle 10.45 di ieri.

Lo schianto fatale contro il guardrail

Il ragazzo, di appena 18 anni, era in comitiva con un gruppo di amici e stava scendendo in bici in direzione di Tione quando a un certo punto ha perso il controllo del mezzo mentre affrontava un tratto di strada più difficoltoso, fatto di curve e tornanti.

Il giovane, che indossava regolarmente il caschetto, ha sbandato con la bicicletta, prima di schiantarsi contro il guardrail. Un impatto così violento da provocare la rottura del casco di protezione.

I soccorsi

La comitiva di amici ha subito ha allertato i soccorsi e sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce rossa e di Trentino emergenza, i vigili del fuoco di Tione, Bleggio Superiore e Bolbeno-Zuclo e gli agenti della polizia locale delle Giudicarie. Nonostante il tempestivo intervento, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

