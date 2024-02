Ciampino, treno travolge un'auto sui binari e la trascina per 50 metri: la ragazza al volante è riuscita a mettersi in salvo poco prima dell'impatto

A Pantanella, stazione intermedia della tratta Albano-Roma, un'auto è rimasta incastrata con una ruota fuori dai binari, intorno alle 19.45. Secondo quanto viene riportato da Il Mamilio, il treno è ripartito dalla stazione e ha centrato in pieno l'automobile mentre la ragazza alla guida è riuscita a uscire e mettersi in salvo poco prima dell'impatto.

La rimozione dell'auto

La macchina è stata poi trascinata dal treno per circa 50 metri. Per gestire la situazione sono giunti sul posto la Polizia Locale di Ciampino, il personale tecnico e gli operai di Rete ferroviaria italiana, che insieme ai Vigili del Fuoco di Marino hanno rimosso l'auto dal binario, mentre la linea è rimasta chiusa per tutta la serata.

A bordo del treno in direzione Ciampino-Roma erano presenti circa quindi pendolari, bloccati per più di un'ora sul mezzo e poi evacuati dal personale di Trenitalia per essere accompagnati alla stazione più vicina.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA