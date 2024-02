Suv impazzito si schianta, sale con due ruote sulle auto in sosta e ne distrugge altre 13

Manovra decisamente azzardata per un Suv che è riuscito a salire con le due ruote del lato destro sulle automobili parcheggiate in strada tra Carrassi e San Pasquale, a Bari. Una scena, quella accaduta nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, che è stata immortalata da alcuni passanti in un video diventato virale su Instagram.

L'auto di grossa cilindrata nell'incidente avvenuto in via David ha danneggiato ben 13 auto in sosta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Febbraio 2024, 11:32

