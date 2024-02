Saronno, ragazzo di 23 anni travolto dal treno in stazione: è gravissimo

Drammatico incidente nella stazione ferroviaria di Saronno, in provincia di Varese, poco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 22 febbraio: un ragazzo di 23 anni è stato portato in codice rosso all’ospedale di Legnano. Il giovane, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un treno.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, il giovane avrebbe subìto diversi traumi gravi agli arti inferiori. Lee condizioni sono apparse sin da subito molto delicate. A intervenire, data la situazione complicata, anche i vigili del fuoco di Varese che hanno permesso la messa in sicurezza della zona e hanno liberato la vittima. La dinamica dei fatti non è stata ancora chiarita ma non si esclude un gesto di autolesionismo.

