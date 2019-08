Turista in choc anafilattico in spiaggia: ​corsa contro il tempo per salvarlo

Giovedì 8 Agosto 2019, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura sulla spiaggia di Sirolo per un turista colpito da choc anafilattico.Ad accusare difficoltà respiratorie è stato un turista di 45 anni che ha avuto un principio di choc anafilattico. Subito è partita l'eliambulanza, ma non trovando le condizioni per atterrare in sicurezza, si è diretta nella sede della Croce Azzurra mentre un’ambulanza, sopraggiunta via terra, trattava il paziente sul posto con farmaci di contrasto alla violenta reazione allergica e lo trasferiva dalla spiaggia all’aviosuperificie per essere condotto a Torrette, non in pericolo di vita.