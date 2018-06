"Chi l'ha Visto", vecchia intercettazione riapre il caso di Ilaria Alpi: «Uccisa dai militari italiani»

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Almeno lo hai beccato, marescià? Hai fatto bene. Quel bastardo, figlio di troia», è la frase di un carabiniere ripreso dalla telecamera il 29 luglio 2015, quando il 32ennefu ucciso dal maresciallo che comandava la stazione di Carmignano, in Veneto. ", trasmissione Rai, dedica una pagina molto lunga al caso ospitando i familiari del ragazzo.I carabinieri di(provincia di Padova) e del suo paese, Carmignano di Sant'Urbano, volevano imporgli un TSO che però nessuna autorità aveva richiesto. Una vicenda finita in tragedia, con un colpo di pistola sparato da un maresciallo dei carabinieri, ora sotto processo.L'uomo delle forze dell'ordine è accusato diper eccesso di legittima difesa. Ai fini del procedimento penale saranno visionate le immagini di un video ripreso dai militari e mandato in onda durante la trasmissione.Mauro si era rifiutato di seguire i carabinieri sprovvisti di documenti e aveva cominciato a irritarsi. A quel punto inizia il filmato.Nelle immagini si vede chiaramente che Guerra riesce a tenersi a una certa distanza pur continuando a chiedere di essere lasciato solo. «Non avete alcun diritto di stare qui», continua a ripetere. La tensione cresce, ma quello che impressiona sono le parole in sottofondo.