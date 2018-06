Chi l'ha Visto, le ultime profetiche parole della mamma di Ilaria Alpi: «Non farò in tempo»

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il caso diè stato riaperto, ma la mamma Luciana è morta prima di vincere questa battaglia. Via libera, dunque, a nuove indagini sull’omicidio della giornalista Rai assassinata assieme all’operatore tvil 20 marzo del 1994 a Mogadiscio. Il Gip di Romaha respinto la richiesta di archiviazione avanzata da tempo dalla procura di Roma partendo da una vecchia intercettazione in cui si sostiene che la reporter sia stata uccisa da militari italiani. A, la trasmissione Rai, la ricostruzione della prova.«Bisogna indagare ancora sull'omicidio dei giornalisti Rai Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in Somalia», spiega il Giudice per le Indagini Preliminari ordinando anche che si accerti la fondatezza delle dichiarazioni, intercettate nel quadro di un’altra indagine, di due cittadini somali. «Si sa che l'hanno uccisa dei militari italiani», si sente nell' intercettazione arrivata anni dopo alla Procura di Roma.«Ilaria è stata uccisa con una esecuzione, con solo colpo alla testa. - continuava a ripetere- Doveva morire lei per via dell’inchiesta su traffici di armi e rifiuti tossici che era andata a fare nella città di Bosaso».