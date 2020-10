Checco Zalone, addio a Mirko, il ragazzino malato di Sma. Il video che commuove

Checco Zalone fa commuovere con la sua dedica a Mirko Toller, il ragazzino malato di Sma che è morto ieri ad appena 17 anni. Mirko aveva girato un video con l'attore pugliese, per sponsorizzare la raccolta fondi a favore dell'associazione nazionale Famiglie Sma: video che Zalone ha ricondiviso ieri sui suoi canali social, dedicandolo al giovane scomparso. «Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno», scrive Checco.



All'epoca, nel 2016, Zalone da par suo aveva scelto ironia ed irriverenza per convincere le persone a fare donazioni: non pietà e compassione, ma ironico egoismo. Nel video Mirko tamponava con la sua carrozzina l'auto di Zalone, gli bloccava il passaggio sulle scale, gli toglieva il sonno giocando ai videogames in piena notte e persino il parcheggio.

Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno. Pubblicato da Checco Zalone su Giovedì 1 ottobre 2020

«Ora chiamo i vigili», gli diceva. «E io chiamo la ricerca contro la Sma e dono un sacco di soldi, così tu guarisci e ti faccio un c... così». Un video che totalizzò milioni di visualizzazioni.