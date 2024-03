Case, gli aumenti rallentano: Milano resta la più cara, Roma sul podio. Tutti i prezzi

di Redazione web

Rallenta la crescita dei prezzi delle case. Il 2023 si è chiuso con un +1,3% in sensibile flessione rispetto al +3,8% del 2022. Anche se l'ultimo trimestre è stato caratterizzato da un leggero aumento rispetto ai tre mesi precedenti. Ed è a Milano che si registrano in rincari più elevati. E' quanto emerge dall'ultimo report dell'Istat in cui si sottolinea comunque come si consolidi "la fase di accelerazione iniziata nella seconda metà dell'anno". Per tutte le città per le quali viene diffuso l'Indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab), si registrano tassi di crescita positivi.

Prezzi case: la classifica delle città italiane

Milano, dunque, resta la città dove i prezzi registrano i maggiori aumenti (+ 4,1%), seguita da Torino (+2,0%). Più contenuto il rialzo dei prezzi a Roma. A livello territoriale, la crescita media annua dei prezzi risulta più marcata al Nord-Est (+2,1%) e più debole al Centro (+0,2%)

A sostenere i prezzi sono soprattutto le abitazioni nuove, i cui prezzi continuano ad accelerare.

