Caro Bollette, coppia di pensionati costretta a pagare 3.200 euro per la luce: «Erano disperati»

di Redazione web

Bollette, costi alle stelle. Nelle ultime settimane, diverse famiglie che hanno aderito all'offerta del mercato libero, hanno ricevuto importi a tre zeri per la luce. Cosa succede? «Qualche settimana fa si è rivolta a noi una coppia di pensionati baresi – racconta al Quotidiano del Sud Giuseppe Spagnuolo Adiconsum Bari Bat -, tra elettricità e gas si sono visti arrivare bollette per complessivi 3200 euro. Erano disperati, tutti noi eravamo affranti nel vederli così spaventati. Ripetevano che il loro consumo non era cambiato nel tempo, che erano solo due in casa. Continuavano a credere di essere loro colpevoli di qualcosa...».

«Bollette da pagare, difficoltà a fare la spesa e non avrò mai una casa mia»: 25enne in lacrime su TikTok (ma guadagna 55mila euro l'anno)

Bollette, costi in aumento

«Ci sono delle società fornitrici che hanno negli scorsi mesi quintuplicato il costo al metro cubo di gas o chilowatt elettrico. Il più dei consumatori ci ha detto di non aver ricevuto alcuna informazione in merito e, anche se inviate come le aziende sostengono, si trattava di lettere massive che pochi leggono con attenzione. A quel punto il gioco è fatto e a parità di consumi ti trovi con bollette più che quintuplicate», dice ancora Spagnuolo. E il caso dei pensionati non è ovviamente l'unico. «Sul territorio stiamo parlando di centinaia e centinaia di casi. I nostri uffici sono intasati di consumatori che si trovano a ricevere bollette da far fermare il cuore», ha detto.

Rischio truffe

«Con la pubblicazione dei dati relativi alle gare per l'assegnazione dei consumatori, sembra che si concluda un importante capitolo nel settore dell'energia ma dalle infomazioni sul campo riscontriamo che i consumatori sono confusi, disorientati e ancora più a rischio truffe».

. In base ai valori attuali di mercato e dei corrispettivi del regolatorio, per la famiglia media italiana (dati al 16/02/2024 domestico residente 2700 kWh e 3 KW), i costi, tasse incluse, si delineano come segue: per la maggior tutela, il costo annuo si attesterebbe a circa 735,00 euro.

Per il mercato libero, la forbice dei costi varia da circa 684,38 euro a 4.987,58 euro. Con le Stg attive, il costo annuo scenderebbe a circa 512,00 euro. «Tutta questa confusione sta aumentando drammaticamente il rischio truffe e raggiri» sottolineano. «I clienti sembrano essere diventati il vero bersaglio dei truffatori attarverso una potentussima aione disinformativa, ed è per questo che il prossimo 5 marzo, Assium e Consumerismo terranno una conferenza stampa presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati per fare il punto sull'andamento dei prezzi dell'energia per consumatori, aziende e pubblica amministrazione».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 08:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA