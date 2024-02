«Bollette da pagare, difficoltà a fare la spesa e non avrò mai una casa mia»: 25enne in lacrime su TikTok (ma guadagna 55mila euro l'anno)

«C'è qualcun altro che si è fatto il cu*o negli ultimi tre o quattro anni e ora ha un lavoro che odia e in più non può permettersi nulla?». Con queste parole una ragazza di 25 anni si è sfogata in lacrime in un video che è diventato presto virale. «Non posso permettermi gli sfizi, figuriamoci se posso pensare all'acquisto di una casa».

Lacrime di rabbia, di delusione, manifesto del precariato che colpisce molti giovani in cerca di occupazione o che si ritrovano a fare lavori con un salario minimo che odiano. Sempre a pensare alle bollette, con quel miraggio di una casa propria, la casa dei sogni, che è sempre più lontano. «Posso a malapena permettermi la spesa o i vestiti», ha detto la ragazza statunitense nella clip condivisa su TikTok dal suo account @placeofpods.