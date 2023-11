Casa esplode dopo una perdita di gas dalla bombola: 4 feriti, due con ustioni gravi

Una fuga di gas ha provocato un'esplosione in cui sono rimaste ferite 4 persone nella città di Pordenone. I dettagli della vicenda non sono ancora chiari dato che l'incidente si è consumato nella giornata di oggi, poco dopo le 8 di mattina.

Le vittime sono di giovane età e uno di loro sembra essere in condizioni particolarmente gravi a causa delle ustioni subite a seguito dell'esplosione. Ecco cosa sappiamo finora.

Truffa dell'incidente, si butta sotto l'auto e finge di essere investito: un testimone filma tutto

L'esplosione: lo stato delle vittime

Si tratta di giovani cittadini pachistani: un inquilino dell'abitazione è stato condotto, in elicottero, a Udine, in condizioni serie con ustioni su varie parti del corpo.

Lo scoppio è avvenuto in una casetta privata, poco dopo le 8 di stamani, in via Planton, a Pordenone, e dalle 8.30 circa sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del Comando provinciale, supportati dalla squadra del distaccamento di Sacile. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA