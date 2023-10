Vive in casa come fosse negli anni '40, zero elettrodomestici: «Preferisco la vita lenta, ho i piccioni come animali domestici»

di Redazione web

«Vita lenta»

Mostrando la sua casa sui social media, Hannah ha rivelato di preferire di gran lunga il ritmo di vita più lento offerto dagli anni '40 e che ha fatto tutto il possibile per replicarlo a casa. Nonostante non abbia mai vissuto in quegli anni, l'inglese ha accumulato moltissimi oggetti per trasformare la sua casa, persino il suo forno a gas è esposto, oggi, in un museo a Liverpool. E, in merito, si è rivolta ai fan spiegando «Perché vivo come se fossimo negli anni '40?»: ecco cosa ha rivelato.

«Ecco perché»

«Apprezzo la moda di quegli anni - ha detto Hannah sui social -, la musica, l'arredamento e i valori, l'atteggiamento di arrangiarsi e riparare, vivere secondo i propri mezzi, provare gratitudine per ciò che si ha». La giovane ha a sua disposizione anche uno stormo di piccioni messaggeri nel giardino sul retro, animali che considera come suoi animali domestici e che accudisce regolarmente, rendendoli spesso protagonisti dei video social.

