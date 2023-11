Truffa dell'incidente, si butta sotto l'auto e finge di essere investito: un testimone filma tutto

Falsi incidenti per farsi risarcire, un fenomeno in costante aumento. La truffa, però, questa volta non è andata in porto, come si evince da un video che sta facendo il giro del web. La vicenda è avvenuta ieri sera a Foggia, in via della Repubblica: un uomo ha aspettato tra le auto che qualcuno uscisse in retromarcia.

A quel punto quando la vittima designata è entrata in macchina per uscire dal parcheggio, il truffatore ha fatto uno scatto verso l'auto, per poi cadere di proposito, fingendo di essere stato colpito.

Fortunatamente, diversi testimoni hanno assistito a tutta la scena, minacciando di chiamare le forze dell'ordine: a quel punto, allora, l'uomo si è allontanato di corsa. La sua fuga repentina è stata un'ulteriore dimostrazione del fatto che l'incidente fosse stato un inganno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 19:34

