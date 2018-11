Casa a luci rosse con due squillo super sexy. I clienti arrivavano pure in bus

Grande Fratello Vip, Jane Alexander choc: «Ho chiesto loro di fare sesso a tre...»

Sabato 17 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lalocale scopre un'altra casa a luci rosse a Palombina Vecchia vicino a Falconara nelle Marche. Denunciato per favoreggiamento il proprietario dell'immobile. Due venezuelane clandestine ricevevano fino a 10 clienti al giorno. Alcuni arrivavano in autobus, altri sbagliavanoanche in piena notte. Sono entrambe clandestine le due donne venezuelane, di 27 e 53 anni, che si prostituivano in un appartamento di Palombina Vecchia, scoperte nei giorni scorsi dagli agenti di polizia locale di Falconara.Nel giro di appena 10 giorni, gli uomini del comando falconarese hanno smantellato la seconda casa squillo in città e anche in questo caso lericostruite dagli agenti erano di 50 euro a prestazione. Denunciato per favoreggiamento della prostituzione e della irregolare permanenza in Italia un cittadino originario del Bangladesh, proprietario dell'appartamento trasformato inA far scattare le indagini, le segnalazioni dei residenti, che non solo avevano notato il continuo via vai dei clienti, ma in più occasioni erano rimasti vittime di 'scambi di appartamento': non di rado gli avventori sbagliavano campanello, presentandosi alla porta degli ignari vicini anche in piena notte. Una famiglia che non aveva aperto era stata investita dagli improperi.Le proteste hanno fatto mobilitare gli agenti della polizia locale, che hanno avviato una ricerca tra gli annunci dei siti specializzati e, contemporaneamente, si sono appostati in diverse occasioni nelle vicinanze dell'appartamento. Hanno così accertato che i clienti, una decina al giorno in gran parte di mezz'età, cominciavano ad arrivare nel primo pomeriggio fino a notte fonda e che qualcuno addirittura giungeva inGli accertamenti sui portali specializzati hanno invece permesso di risalire al cellulare delle due squillo ed è stato così possibile per gli agenti fissare un appuntamento: uno si è finto cliente e, quando la squillo ha aperto la porta in baby doll, sono entrati nell'appartamento anche gli altri componenti della squadra della polizia locale. Nel piccolo locale, dove le due prostitute vivevano insieme, c'erano due camere che garantivano un minimo di intimità e soprattutto gli agenti hanno trovato tutto l'armamentario necessario, dai preservativi alle creme lubrificanti. Con le due prostitute c'era anche una connazionale residente a Pesaro, che è stata identificata ed è risultata regolare in Italia. Le due squillo non erano invece in regola con il permesso di soggiorno e sono state accompagnate in Questura per il fotosegnalamento.In merito all'indagine sulla casa squillo di via Flaminia, gli agenti hanno scoperto grazie ad approfondimenti che l'ignaro falconarese cui era intestata l'utenza telefonica della squillo aveva attive a suo nome, e a sua insaputa, altri quattro numeri telefonici.