Bamboccione e aggressivo: a, in provincia di Modena, un 38enne tornato ad abitare con i genitori dopo la separazione, a causa delle ristrettezze economiche, non ha saputo ripagare mamma e papà anziani con gratitudine ed affetto.Anzi! Non sopportando che il papà, di 74 anni, fosse un fumatore, prima l'ha sgridato ripetutamente, poi l'ha chiuso fuori dal balcone di casa. E con lui la mamma, 74 anni, intervenuta a difendere il marito.Nel frattempo si era scatenato un temporale. I due anziani sono stati notati da una vicina che ha chiamato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati in casa, il 38enne era seduto sul divano. Ora è denunciato per violenza privata.