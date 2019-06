«Erano iniziati atti di autolesionismo tra i. Temevo si arrivasse ai», «non è stato un atto di violenza. Solo di disobbedienza. Ma». Lo dice, in un colloquio con il Corriere della Sera attraverso i suoi legali, la capitana dellaÈ ai domiciliari e non può rilasciare dichiarazioni, ma tramite gli avvocati ricostruisce i motivi che l'hanno indotta a forzare il blocco e la dinamica dell'. «La situazione era disperata - fa sapere la trentunenne tedesca -. E il mio obiettivo era solo quello di portare a terra persone stremate e ridotte alla disperazione. Avevo paura», «da giorni facevamo i turni, anche di notte, per paura che qualcuno si potesse gettare in mare. E per loro, che non sanno nuotare, significa:. Temevo il peggio», ma «mai, mai, mai nessuno deve pensare che io abbia voluto speronare la motovedetta della Finanza», «ho compiuto un errore di valutazione nell'avvicinamento alla banchina».