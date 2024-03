Carne di coccodrillo, zebra e bisonte nel ristorante di Mestre: «I clienti si sono abituati». Ecco quanto costa la tagliata

di Redazione web

Se pensate che non sia possibile mangiare piatti di animali non comuni in Europa, allora vi sbagliate di grosso. Dal coccodrillo alla zebra e bisonte: il pasto è servito. È questa la proposta culinaria che presenta Luca Serpente, titolare del ristorante Amelia Romana di Mestre. Lo chef 59enne, nato a Civitavecchia ma residente da anni nel veneziano, ha rilevato lo storico locale mestrino nel 2019.



Il menù è davvero vario. Sì alla tradizione romana ma con qualche modifica: i piatti sono abbinati a carni esotiche, dal bisonte allo struzzo, fino alla renna. Tagliata di coccodrillo consigliata solo ai più temerari. Ma in realtà sono 22 i tipi di carni in totale. C'è quella di bisonte dal Canada , quella di zebra e struzzo dal Sudafrica, il canguro dall'Australia e poi c'è la renna della Siberia.

I prezzi

Come riporta Il Messaggero, «il segreto è cucinare pochissimo la carne e condirla alla fine con un buon olio romano, sale di Maldon e pepe. E la tagliata di zebra è servita». Sul Gazzettino si legge che Luca Serpente ha iniziato a cucinare carni provenienti da Paesi lontani circa 17 anni fa: «All'inizio mi sono scontrato con la diffidenza dei più anziani. Con il tempo i clienti si sono abituati e oggi mangiare la carne di angus è come scegliere un petto di pollo. Può succedere la stessa cosa con renna e zebra». E i prezzi? Il piatto più economico è il canguro a 20 euro, mentre le tagliate - di bisonte, coccodrillo, renna o zebra - hanno un costo pari a 25 euro.

