«Fate una carezza a mio padre ricoverato per covid per il suo compleanno», medici e infermieri rispondono all'appello

«Fate una carezza a mio padre da parte di tutta la nostra famiglia». Questo è l'appello che Morena Vinci ha affidato alla rete, chiedendo su Facebook la condivisione del suo post per far in modo che potesse arrivare ai medici che hanno in cura il papà Salvatore così da farlo sentire meno solo nel giorno del suo compleanno.

Il 78enne è ricoverato per Covid all’ospedale di Vimercate, la figlia non può vederlo né incontrarlo per fargli gli auguri ma non voleva che si sentisse solo propio in quel giorno così speciale. «Ho bisogno dell’aiuto di tutti, potete condividere il mio appello?», ha scritto Morena sulla sua pagina Facebook, spiegando quello che era il suo desiderio: «Sto cercando qualcuno che lavori all’ospedale di Vimercate nel reparto Rosa Bianca dove è ricoverato il mio papà! Ho meno di 24 ore per trovarti, non so se sei un medico o un infermiere ma domani, 13 dicembre, è il compleanno del mio papà Salvatore, letto 291, per insufficienza respiratoria da Covid. Vorrei chiederti di fargli una carezza da parte mia e da tutta la sua famiglia. Papà per la sua età e i problemi di salute alterna momenti di lucidità a momenti grigi ma ci tiene tanto al suo compleanno! So che hai molto da fare in questo periodo e ti ringrazio per quello che state facendo sia tu che i tuoi colleghi, ma se hai anche solo un minuto puoi fargli una carezza? Te lo chiedo con tutto il mio cuore e ti ringrazio in anticipo, non ho altri mezzi per poterlo fare da sola. Grazie infinite, Morena».

Il passaparola è stato efficace e dopo poche ore diverse infermiere hanno risposto alla figlia che avrebbero fatto volentieri una carezza al suo papà. Alla fine Morena ha aggiornato i social su quanto era accaduto e ha confermato: «A papà sono arrivate tantissime carezze. L’ospedale ha provveduto a farci fare una videochiamata, medici ed infermieri mi hanno scritto e chiamato anche singolarmente! La dimostrazione d’affetto che avete avuto è stata enorme e mi avete profondamente commossa! Il mio desiderio di portare una carezza a papà è stato enormemente esaudito! Ora aspettiamo che torni a casa».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 19:39

