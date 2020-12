Gaetano muore a 24 anni a causa del coronavirus, la fidanzata sui social: «Mi manchi un sacco. Aiutami ad andare avanti»

Gaetano Cuccurullo è morto a 24 anni a causa di alcune complicanze del Covid. Il ragazzo di Melito, vicino Napoli, era riuscito a battere la malattia oncologica che lo aveva colpito ma purtroppo non ce l'ha fatta a resistere anche al coronavirus.

Il giovane si era sottoposto a cure oncologiche nel Nord Italia, poi aveva scoperto di essere positivo al covid. Le sue condizioni di salute erano molto delicate e indebolite dalla malattia, così in breve tempo sono arrivarte le complicanze respiratorie del virus ed è morto. La sua scomparsa lascia un enorme vuoto tra i familiari e i suoi amici, tra questi la fidanzata Tanya a voluto ricordarlo e salutarlo con una commovente lettera su Facebook.

«Non ti scriverò nulla di diverso rispetto a ciò che già sai, che spesso ti ho ripetuto, anche se a modo mio. Sono quasi 4 anni che siamo insieme, anche se siamo stati amici per qualche anno in più. Povero! Quanto ti ho fatto aspettare…», scrive ricordando poi i momenti insieme e le sue attenzioni: «Mi sei sempre stato vicino, sempre presente, sempre sostenuta e sempre difesa. Quanti litigi abbiamo avuto, quante parole ci siamo detti, quante volte eravamo talmente incazzati da non sentirci neanche. Quanti rimproveri, quante risate, quante pizze, quante uscite».

Poi continua: «Avevamo fatto una lista, dopo le chemio saremmo dovuti andare ad Amalfi, avremmo dovuto mangiare una pizza, saremmo dovuti andare insieme al concerto dei Modà che mi regalasti, ma soprattutto… Saresti dovuto essere presente alla mia laurea, al mio Natale, al nostro anniversario, al compleanno dei tuoi, dei miei. Avresti dovuto essere parte del mio futuro, della mia vita. Purtroppo così non è stato, e purtroppo non riesco a capacitarmene. Mi hai sempre rimproverato il fatto che fossi poco paziente. In questo mese soprattutto ho fatto la buona. Ti ho aspettato, sono stata male, ma ti avrei aspettato anni. E quanto vorrei poterti aspettare ancora, quanto vorrei tornare indietro, quanto vorrei averti conosciuto prima, quanto vorrei averti fatto vivere di più».

Poi conclude la commovente lettera: «Mi senti ta'? Mi manchi un sacco. Aiutami ad andare avanti, che da sola, proprio non ci riesco. Ti amo , ti amerò sempre. Anche tra 90 anni. Sarai sempre e per sempre l’unico. La tua cara, paziente e cresciuta “piccolina”».

