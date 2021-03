Spaventoso frontale tra auto: muore una ragazza di 25 anni incinta. Un altro ferito gravissimo

Schianto tra auto sulla strada per Eraclea, una ragazza di 25 anni incinta perde la vita . È successo poco prima delle 11 sulla strada metropolitana 54, in prossimità del Lido Altanea di Caorle, di fronte il camping Pra delle Torri. Un uomo è in codice rosso, un ferito lieve.

Incidente oggi

Due le autovetture coinvolte in un spaventoso frontale. Nel botto gli automobilisti sono rimasti bloccati nell'abitacolo. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Caorle e da San Donà, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto utilizzando cesoie e divaricatori e martinetti idraulici dall’Opel Vectra la giovane coppia. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della donna. L’uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasferito in eliambulanza all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Ferito in maniera lieve l’altro conducente. La polizia locale di Caorle ha deviato il traffico e sta eseguendo i rilievi del sinistro.

Morta una donna

La vittima, una ragazza rumena di 25 anni, passeggera, è morta. La vittima era incinta.

