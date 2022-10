Canadair precipita e si schianta sull'Etna mentre spegneva un incendio: «Morto uno dei piloti»

Dramma sull'Etna, nella zona di Linguaglossa, dove un Canadair che era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio è precipitato e si è schiantato alle pendici del vulcano. Paura per la sorte dei due piloti a bordo: su equipaggio e cause dell'incidente non si hanno momento notizie. Sul posto sono presenti soccorritori, carabinieri e personale del 118. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, uno dei due piloti sarebbe morto, ma manca ancora la conferma ufficiale.

Canadair si schianta sull'Etna

Il Canadair dei Vigili del Fuoco aveva fatto da poco rifornimento in mare, nella zona davanti a Giarre, per poi riprendere l'operazione di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato nella zona di monte Calcinera. Allo schianto, secondo alcuni testimoni presenti sul posto, ha fatto seguito un'esplosione, che ha causato un vasto rogo. Sul posto sono già presenti i vigili del fuoco, compresa una squadra degli esperti Speleo alpino fluviale (Saf). Presente anche un elicottero del corpo forestale della Regione Siciliana.

Il Canadair sarebbe precipitato a causa «dell'urto della carena contro la costa della montagna»: è la prima ricostruzione dell'incidente avvenuto in Sicilia da parte del comando generale dei Vigili del Fuoco secondo il quale «al momento sono al lavoro nell'area le squadre di ricerca». Il velivolo precipitato è il Canadair 28 ed era impegnato nello spegnimento di un incendio sul monte Calcinera.

