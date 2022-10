Esplosione a Lucca, un morto e 3 feriti: salvata una ragazza incinta, dispersi un uomo e la figlia di 17 anni

Un'esplosione ha distrutto una casa a Lucca, in località Torre: il bilancio, solo provvisorio, è di un morto e tre feriti. Una donna incinta è stata estratta viva dalle macerie, mentre sono finiti in ospedale due camionisti che transitavano in zona al momento dell'esplosione. La vittima è una donna di circa 60 anni.

I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo la donna incinta, una ragazza di 26 anni: sul posto anche i sanitari del 118 con automedica, due ambulanze e anche l'elisoccorso Pegaso per eventuali trasferimenti da effettuare. L'esplosione è avvenuta in una palazzina vicino alla strada provinciale della Valfreddana. La ragazza incinta con ustioni serie è stata portata da Pegaso 3 a Cisanello e sarebbe in gravi condizioni.

I detriti sono finiti sopra un mezzo pesante in transito con a bordo due persone che sono rimaste ferite e portate in codice giallo all'ospedale di Lucca. Le ricerche continuano perché potrebbero esserci altre due persone sotto le macerie. Infatti, si apprende dalla Questura, la vittima faceva parte di un altro nucleo famigliare coinvolto: il marito e la figlia di 17 anni sono ancora dispersi. Intanto due camionisti che transitavano nel luogo dell'esplosione sono stati ricoverati in codice bianco.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Ottobre 2022, 16:55

