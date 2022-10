Luana D'Orazio, sì al patteggiamento: due anni alla titolare. La rabbia della mamma: «Il pm non ha figli»

Luana D'Orazio, sì al patteggiamento per i titolari dell'orditoio. Pm e avvocati difensori di due dei tre imputati per la morte di Luana, l'operaia di 22 anni deceduta mentre lavorava in una ditta tessile a Montemurlo (Prato) il 3 maggio 2021, avrebbero raggiunto un accordo, secondo quanto si apprende, per una proposta di patteggiamento.

Luana D'Orazio, sì al patteggiamento

La proposta prevede 2 anni di reclusione per Luana Coppini, titolare della ditta in cui è avvenuto l'incidente mortale, e 1 anno e 6 mesi per il marito Daniele Faggi, titolare di fatto, entrambi con sospensione condizionale della pena. La proposta di patteggiamento è stata concordata con la procura, che aveva posto come condizione l'effettivo pagamento del risarcimento stabilito in circa di 1 milione di euro.

La decisione di accogliere il patteggiamento spetta ora al giudice Francesca Scarlatti, che nel pomeriggio deciderà se accettare la proposta. Nella stessa fase il magistrato deciderà inoltre se rinviare a giudizio il terzo imputato, il manutentore Mario Cusimano. Tutti gli imputati sono accusati di omicidio colposo e rimozione dolosa di cautele antinfortunistiche.

La mamma: «Il pm non ha figli»

Furiosi i parenti della ragazza, soprattutto la madre Emma Marrazzo: «Il pm non ha figli», il suo laconico commento al Corriere della Sera. Poco prima aveva detto di «credere e confidare nella giustizia, attendendo il responso finale per poi eventualmente commentare». Luana, giovane mamma 22enne, morì il 3 maggio dell'anno scorso, impigliata in un macchinario e stritolata dall'orditoio: una tragedia sul lavoro che sconvolse l'intero Paese. La perizia del consulente della Procura sostenne che il macchinario aveva le barriere antinfortunistica disattivate.

