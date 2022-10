Rubano un'auto e si schiantano in autostrada: morti 4 adolescenti. «Facevano una challenge di TikTok»

Quattro adolescenti sono morti in un incidente stradale che per la polizia può essere riconducibile a una sfida nata su TikTok, la cosiddetta "Kia Challenge". I morti avevano un'età compresa tra i 14 e i 19 anni. Tre delle vittime sono morte sul posto e un quarto è morto più tardi in ospedale.

Cosa è successo

La sfida di TikTok prevede il furto di un'auto, per la precisione una Kia o una Hyundai uscita tra il 2010 e il 2021. I modelli in questione per avviarsi non utilizzano un telecomando ma una chiave meccanica. Per rubarle bisogna però utilizzare un cavo USB. Dalla scorsa estate negli Stati Uniti sono tantissimi i casi segnalati, associati alla challenge del social. «Purtroppo sono molto facili da rubare», ha detto l'investigatore che sta lavorando al caso. Il ragazzo che era alla guida, un 16enne la cui identità è rimasta segreta, è stato curato in ospedale e rilasciato sotto la custodia della polizia di Buffalo. È stato accusato di uso non autorizzato di terzo grado di un veicolo e detenzione penale di quarto grado di proprietà rubata. Dovrà tornare in tribunale il 15 novembre.

L'aumento dei furti

Il capo della polizia afferma che gli investigatori ritengono che la Kia sia stata rubata domenica notte e hanno collegato il furto alla sfida di TikTok. La tendenza è diventata popolare con l'hashtag #KiaBoyz e ha visto un enorme aumento dei furti di veicoli Kia e Hyundai. A Portland, in Oregon, i furti di Hyundai sono aumentati del 153% mentre i Kia sono aumentati del 269%, afferma la polizia. In Ohio, i due marchi hanno rappresentato il 38% di tutte le auto rubate nel 2022, secondo il New York Post. Nel frattempo, il capo della polizia di Los Angeles Michael Moore ha affermato che i furti di auto in città sono aumentati dell'85% e ha incolpato TikTok per la crescita.

