Sale quasi mille scalini a Camogli, poi il dramma: turista si accascia e muore. «Infarto fulminante»

Un turista britannico di 76 anni è morto per un attacco di cuore a Camogli. Ha raggiunto il sagrato di una chiesa dopo aver salito centinaia di gradini e non ce l'ha fatta. L'uomo è collassato dopo aver salito 842 gradini che portano alla frazione di San Rocco sul Monte Portofino, in Liguria.

Studentessa muore sul campo da calcio a 17 anni: il malore davanti ai compagni di classe

Mister Pella Pazzo, in centinaia ai funerali del tiktoker. Morto per un malore, lascia moglie e tre figli

Malore improvviso, morto un turista

L'inglese si è accasciato appena arrivato sul sagrato della chiesa. Hanno cercato di rianimarlo invano davanti a centinaia di turisti. Anche la polizia è stata allertata dell'incidente. Secondo quanto si apprende, il turista, ancora senza nome, si era recato a piedi dalla vicina Camogli a San Rocco lungo la Via San Rocco, una passeggiata asfaltata lunga un paio di chilometri. L'ultimo terzo dell'escursione è particolarmente difficile con pendenze faticose. L'escursione è classificata come "intermedia".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA