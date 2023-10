Amalia muore a 7 anni per un malore improvviso. Il ricordo: «Amava giocare col suo cane e la barbie. Voleva fare la youtuber»

Sette anni, una vita fatta di sogni e sorrisi. Ma anche di preoccupazioni, per un problema cardiaco del passato. Sette anni, pochissimi per lasciare mamma e papà. Il quartiere di Udine Est piange la morte della piccola Amalia Giannina Tonutti, morta in ospedale nel capoluogo venerdì pomeriggio a causa di un malore che l’aveva colpita due giorni prima. Era la primogenita della famiglia Tonutti, figlia di mamma Carol e papà Mirko. Ha lasciato anche un fratellino. «Amava giocare col suo cane e con la Barbie. Voleva fare la youtuber», la ricordano i suoi cari. Ai suoi genitori, Amalia aveva espresso il desiderio di diventare un’influencer. Era una bambina sorridente e piena di vita. Un malore subdolo l’ha strappata all’affetto dei suoi cari e a una comunità che la adorava.

Amalia andava in seconda elementare: sconvolti insegnanti e compagni di classe

«Sono cinque mesi che sei tra noi, ti amiamo tanto.



Oggi martedì 4 ottobre l’ultimo saluto ad Amalia Giannina sarà dato nella chiesa di Gesù Buon Pastore, in via Riccardo Di Giusto. Nello stesso quartiere che negli ultimi giorni si è stretto attorno a mamma Carol e papà Mirko in un momento di dolore insopportabile.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 08:48

