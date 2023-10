di Redazione web

Casalnuovo ha dato l'addio a Lorenzo Delle Femine, meglio conosciuto sui social come "Mister Pella Pazzo". Oggi si sono svolti i funerali del tiktoker deceduto ieri ad Acerra a 40 anni dopo un malore. Lascia la moglie e tre figli piccoli. All'esterno della parrocchia Maria Santissima Annunziata di Licignano a Casalnuovo, in provincia di Napoli, uno striscione «Amatevi più che potete, la vita può togliervi tutto in un attimo".

I funerali di "Mister Pella Pazzo" a Casalnuovo

I funerali si sono svolti oggi, 3 ottobre, alle 19, nella parrocchia Maria Santissima Annunziata di Licignano a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove "Mister Pella Pazzo" abitava. Su TikTok aveva più di un milione sui follower e infatti la chiesa si è rapidamente riempita. In tanti si sono avvicinati a Susy, la moglie, e ai tre figli per le condoglianze.

La morte di Lorenzo Delle Femine

L'ultimo video caricato su Tiktok poche ore prima.

Mister Pella Pazzo, in centinaia ai funerali del tiktoker. Morto per un malore, lascia moglie e tre figli https://t.co/m9KfrIBV5t — Leggo (@leggoit) October 3, 2023

C'è stato poi un momento chiave, quando è arrivata la notizia che era stato sfrattato da casa perché era abusivo. Ma lui rifiutò di lasciare l’appartamento, dichiarando inoltre che lui risultava “nullatenente”. La questione si concluse con l’abbandono della casa. Di recente era stato ricoverato in ospedale e il suo stato di salute ha preoccupato i suoi fan, la risposta era arrivata dalla moglie che, però, non aveva dato buone notizie. «Buongiorno a tutti. Lorenzo al momento non sta molto bene. Manda un bacio a tutti», disse. Poi il triste annuncio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA