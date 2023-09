«Sono calvo, la gente mi prende in giro. Questo problema non è trattato con la stessa delicatezza dell'obesità»

di Redazione web

Molte persone non si sentono a proprio agio con la loro immagine: c'è chi si vede con qualche chilo in più, chi pensa che il proprio naso sia troppo grande oppure chi non riesce a capacitarsi del fatto che stia perdendo i capelli. Un utente su Reddit ha raccontato il modo in cui vive il disagio di essere calvo e la maleducazione di molte persone che, invece, di comprenderlo, lo prendono in giro. L'uomo protagonista della storia ha, quindi, paragonato il suo disagio a quello dato dall'obesità.

La storia

Il protagonista della storia di Reddit ha raccontato il disagio che gli ha sempre creato il fatto di essere calvo e come, molte persone, non abbiano proprio tatto in merito. L'utente ha scritto: «Sono calvo da diversi anni e sto cominciando ad accettare la mia immagine solamente negli ultimi tempi. Se devo essere sincero, sono molto stupito dal fatto che le persone non abbiano proprio rispetto per chi è senza capelli e, quindi, dicano cose del tipo: «Ehi pelato, come va?» oppure «È tanto che non ci vediamo, ma dove sono finiti tutti i tuoi capelli?».

Io, ormai, ci ho fatto l'abitudine ma molti uomini soffrono davvero per la loro calvizie che, tra l'altro, è una condizione genetica e inevitabile per alcuni. Perché questo argomento non si tratta con la stessa delicatezza con cui si parla di obesità?».

I commenti degli utenti

La domanda del protagonista della storia di Reddit, ha suscitato la reazione di moltissimi utenti social che hanno risposto alla storia. Qualcuno ha scritto: «Ti capisco, sono calvo anche io e le persone non pensano di poter ferire quando parlano», «Io penso che tutte le persone vadano rispettate per come sono perché nessuno può sapere il motivo per cui qualcuno è calvo oppure obeso» o anche «Ci vorrebbe più educazione, ecco tutto».

