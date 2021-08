È caldo record: picchi di 48 gradi, oggi bollino rosso in quattro città

Caldo record nella giornata di oggi martedì 10 agosto. Al Sud questa nuova ondata di calore porterà punte di 48 gradi. Quattro le città da bollino rosso (Bari, Campobasso, Latina e Roma). Un numero che mercoledì raddoppierà (con Frosinone, Palermo, Perugia e Rieti che si aggiungeranno all'elenco). Il bollino arancione ci sarà in otto città (Bologna, Brescia, Catania e Frosinone, Latina, Palermo, Perugia e Trieste) e in 13 mercoledì (Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Trieste, Verona e Viterbo).

L'anticiclone subtropicale africano responsabile di questa ondata di calore si sta espandendo con sempre maggiore forza per raggiungere il nostro Paese. La massa d'aria in arrivo si preannuncia rovente fino a 28/30 gradi a 1500 metri di altezza e questo potrebbe tradursi in temperature massime fino a 47-48 gradi al Sud e sulle due Isole Maggiori tra martedì 10 e giovedì 12 agosto. I termometri saliranno anche al Centronord: fino a 38 gradi a Roma, Firenze, Bologna.

L'afa più intensa della stagione durerà almeno fino a Ferragosto. Per difendersi dal caldo il ministero ribadisce alcune fondamentali regole: evitare di esporsi al caldo o al sole dalle 11 alle 18; non frequentare zone particolarmente trafficate, in particolare per le persone più fragili; uscire nelle ore più fresche, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone e evitando l'attività fisica all'aperto nelle ore più calde. Poi attenzione alla conservazione dei farmaci, bere abbondantemente, evitando bevande troppo fredde e quelle alcoliche. Importante poi seguire un'alimentazione leggera.

