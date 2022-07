Caldo record in Italia (e in Europa), picchi oltre i 40°: oggi e domani bollino rosso in nove città

Il caldo record continua a colpire l’Europa e l’Italia non farà eccezione. Temperature mai viste prima, incendi fuori controllo e tante, troppe vittime. Succede questo, nell’estate più caratterizzata dal cambiamento climatico di sempre.

Meteo, l'anticiclone Apocalisse4800 non molla la presa: bollino rosso mercoledì in nove città

Scorching hot across western Europe with profound records being shattered.



A thread... pic.twitter.com/unxE3ppDBK — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) July 18, 2022

Italia da bollino rosso

Sulla nostra Penisola, il peggio deve ancora arrivare. In quella che si preannuncia la settimana più calda dell’anno, la situazione più critica si registrerà domani, quando ben nove città saranno da bollino rosso per il rischio di ondate di calore (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma). Previsti picchi fino a oltre i 40°C, anche al Centro-Nord (Milano, Pavia, Padova, Bologna, Ferrara e Firenze), in Alto-Adige già raggiunti 38°C (il record di sempre sono i 40,1°C del 2003). Il caldo estremo durerà almeno fino all’inizio della prossima settimana ed è previsto un peggioramento della crisi idrica. Mentre l’afa, secondo le previsioni meteo, perdurerà fino alla fine di luglio.

We have not seen anything like it. We can't compare this looming heat emergency to summer 1976.



A warmer world, thanks to human induced climate change, makes it almost effortless to break extreme heat thresholds. We continue to see this across the planet - not just in Europe. pic.twitter.com/z0FpZ3Mcbb — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) July 17, 2022

This is how the global average temperature for all the Junes stack up since 1880...



Data source: @NASAGISSpic.twitter.com/4l5yU9TNXi — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) July 17, 2022

Incendi e morti in Europa

In Europa gli effetti dell’ondata di calore si sono già manifestati nel modo più drammatico possibile. In Belgio, nei pressi di Bruxelles, raggiunta la temperatura record di 33,7°C. In Gran Bretagna fa più caldo che nei Caraibi (quasi 40°C in diverse zone). La situazione più drammatica riguarda però Grecia (alle prese con diversi incendi), Francia e Spagna.

Ces vidéos ça me rend giga triste, maintenant c’est chaque été qu’il y a des dingueries comme ça et c’est de PIRE EN PIRE pic.twitter.com/clIvYQuwIk — SpaceScience🌟 (@SpaceScience_) July 18, 2022

A Nantes raggiunto il record di 42°C, ma preoccupa l’area sud-occidentale: in Gironda i roghi sono fuori controllo.

Nelle città spagnole più densamente popolate sono già stati superati ampiamente i 40°C, ma anche qui la maggior preoccupazione riguarda gli incendi, con comunicazioni bloccate e molti decessi. Tra incendi e caldo, negli ultimi otto giorni la Spagna ha visto morire almeno 360 persone. Molti di loro erano lavoratori o vigili del fuoco impegnati a fronteggiare il fuoco, ma l’afa non risparmia neanche le spiagge del Mediterraneo, dove si sono già registrate diverse vittime.

Gracias a todos los grandes profesionales que luchan estos días contra los graves incendios que asolan España. pic.twitter.com/L8ANQ95tYY — Jucil Nacional (@jucilnacional) July 17, 2022

🇪🇸 | Un tren de pasajeros fue rodeado por las llamas de los incendios forestales en Zamora, España. A pesar del intenso fuego, no hubo pasajeros heridos. pic.twitter.com/MId5d1nwkM — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 18, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 07:15

