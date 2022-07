Meteo, l'anticiclone Apocalisse4800 non molla la presa: bollino rosso mercoledì in nove città

L'ondata di caldo africano che ha invaso l'Italia non è ancora al suo apice. Nonostante le temperature di questi giorni siano decisamente da record con picchi fino a 40 gradi, la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi giorni quando la colonnina di Mercurio in alcune città potrebbe addirittura superare i 40 gradi.

Alta pressione

In questi giorni si sta rinforzando un vasto campo di alta pressione di matrice africana che non farà altro che produrre un ulteriore e più severo riscaldamento su molte regioni d'Italia. Si tratta del promontorio anticiclonico Apocalisse4800.

Bollino rosso in 9 città

Da mercoledì il caldo potrebbe diventare più intenso per raggiungere però l'apice nel corso del prossimo fine settimana quando in alcune regioni si supereranno i 40 gradi. La situazione più critica si avrà sulla Val Padana ma anche sulle zone interne della Sardegna, della Sicilia, della Toscana e del Lazio e lungo il versante adriatico. Temperature da record non solo di giorno ma anche di notte, visto che in molte aree resteranno ampiamente sopra la media anche dopo il tramonto.

Non si hanno però informazioni certe su una pausa dal caldo. Gli esperti per ora hanno fatto sapere che questa nuovo ondata africana durerà molto più a lungo delle precedenti e hanno azzardato anche previsioni bollenti fino alla fine del mese di luglio.

Intanto il Ministero della Salute ha lanciato un'allerta per le fasce più deboli, come i bambini e gli anziani. Oggi e domani sono 5 le città da bollino rosso, a rischio elevato ondate di calore: sono Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia. Mercoledì saranno nove, a quelle precedenti si aggiungono Bologna, Genova, Rieti e Roma. Col progredire del caldo aumenteranno nei prossimi giorni anche le città contrassegnate dal bollino arancione. Oggi sono 5, domani saranno nove, mercoledì sette quando però 5 città passeranno in rosso. Invece Bari, Napoli e Reggio Calabria resteranno col bollino verde fino a mercoledì.

