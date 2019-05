Arrestati quattro italiani per rissa. Un ragazzo spagnolo in pericolo di vita: preso a calci in testa durante una rissa - VIDEO CHOC

Pelea en la Punta de San Felipe https://t.co/xy0PC3pgcR — Diario de Cádiz (@diariocadiz) May 25, 2019

Sabato 25 Maggio 2019, 17:42

La polizia di, in, ha arrestatocome presunti responsabili di una rissa, iniziata in una zona della movida e culminata nel pestaggio di un giovane spagnolo, ora ricoverato in gravi condizioni. Lo riferisce il, che pubblica anche un video shock dell'aggressione, in cui si vede il ragazzo cadere a terra per un pugno al volto e ricevere quindi un violento calcio in testa, che lo lascia incosciente, tra le urla degli amici. Al momento non sono note le cause che hanno scatenato la rissa.I quattro italiani, studenti in Erasmus secondo la stampa locale, sono stati tutti trasferiti alla stazione della polizia nazionale di San Fernando, da dove saranno portati in tribunale. La rissa è scoppiata questa mattina intorno alle 6:50. Il giovane ferito è sedato nell'ospedale di Puerta del Mar, in attesa di conoscere l'entità delle lesioni.+++ ATTENZIONE +++Il video qui di seguito contiene immagini molto forti e violente