Cade in un tombino nel giardino di casa, morto un 60enne

Tragedia a Ferrara, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto in un tombino di scolo delle acque nel giardino di casa.

È accaduto nella frazione di Mezzane, mentre l'uomo stava probabilmente pulendo o controllando il tombino. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per gli accertamenti, già disposta l'autopsia: l'uomo, un bibliotecario in pensione che viveva con la madre, potrebbe essere scivolato o aver accusato un malore. È stata l'anziana donna a dare l'allarme, non vedendo rientrare il figlio. Il corpo è stato trovato intorno alle 20.30 di ieri sera.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 12:11

