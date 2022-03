Po in secca, dal letto del fiume spunta un carro armato nazista

Una siccità storica e allarmante lascia il Po in secca e dal letto del fiume spuntano reperti storici risalenti alla Seconda guerra mondiale. Nel tratto compreso tra i territori comunali di Pomponesco (Mantova) e Gualtieri (Reggio Emilia), infatti, nei giorni scorsi sono stati infatti ritrovati i resti di una barca affondata dai nazisti e a Sermide, nel Mantovano, addirittura un carro armato del III Reich.

Leggi anche > Marina Ovsyannikova: «Ho paura e mi sento sola. Ma volevo mostrare al mondo che i russi sono contro la guerra»

Il mezzo cingolato era stato abbandonato dai nazisti durante la ritirata nell'aprile 1945: i tedeschi lo avevano spinto nelle acque del Po per evitare che se ne impadronissero gli alleati. Simone Guidorzi, direttore del Museo della Seconda guerra mondiale del fiume Po, ha spiegato: «Un'opportunità praticamente unica di recuperare un pezzo storico, sapevamo che un carro armato era stato abbandonato nel Po perché lo aveva documentato una foto aerea scattata dagli inglesi durante una ricognizione, ma nessuno finora lo aveva trovato».

La scoperta storica si deve a Samuele Bernini, volontario del Museo, che aveva deciso di cercarlo sfruttando la secca del Po ed era riuscito a intravedere delle lamiere che spuntavano dalla sabbia. Il carro armato è un semicingolato modello Sd.Kfz.11 dal peso di circa sette tonnellate e per recuperarlo ci sono voluti quasi due giorni di lavoro. «Abbiamo iniziato con dei badili, poi abbiamo avuto il supporto degli escavatori. I tedeschi in questa zona hanno abbandonato diversi mezzi. Molti sono stati subito recuperati, ma questo era finito in acque profonde. Ora lo esporremo», spiega il direttore del Museo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA