Cade dalla gru e fa un volo di 27 metri: morto il titolare della ditta

Un altro incidente sul lavoro mortale: questa volta a farne le spese il titolare di una ditta individuale, Giovanni Corona, 65enne di Longarone, nel Bellunese. Il grave infortunio è avvenuto a Rivoli (Torino), nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 5 febbraio 2024.

La sua ditta lavorava per conto della "Locagru" di Torino e stava installando una gru davanti a un palazzo quando, per cause da accertare, è caduto da un'altezza di 27 metri. Inutili tutti i soccorsi e il trasporto all'ospedale di Rivoli, dove è spirato poco dopo il suo arrivo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 20:47

