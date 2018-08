Bambino sbalzato dalla giostra. Tragedia sfiorata alla sagra

DOLO - Una giostra da brivido. E' così che chi l'ha provato descrive il Canguro, una delle attrazioni più gettonate della sagra di Dolo nel veneziano. Ma il brivido dei pochi minuti del giro in giostra, si è trasformato in paura, dolore e angoscia, durati qualche ora, per un bambino di 12 anni e i suoi genitori, la notte di sabato, verso le 23. Il piccolo, che era salito da solo a bordo di una delle navicelle, mosse in alto e in basso dalle braccia oscillanti, a un certo punto, è stato sbalzato all'esterno per diversi metri: un volo al termine del quale è finito sull'asfalto a testa in giù.



La sua fortuna è stata quella di aver trovato, nella propria traiettoria, la schiena di un'altra ragazza, che ne avrebbe attutito l'urto a terra.



Il brutto volo sarebbe costato al malcapitato la rottura di diversi denti oltre a tagli sulle labbra, dalle quali sarebbe uscita una gran quantità di sangue. Immediato è stato lanciato l'allarme al 118 da un presente, i genitori sarebbero invece accorsi poco dopo per vedere cosa fosse successo al figlio.

