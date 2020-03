Cadavere di un uomo di 39 anni trovato in stazione

Giallo a Monselice, in provincia di Padova. Questa mattina alle 6.20 in stazione (era tra i binari, subito dopo la fine dei marciapiedi delle banchine) è stato ritrovato il cadavere di un uomo del 1981 residente nella cittadina. A notare il corpo il macchinista di un treno di passaggio nella stazione.



Ancora sconosciute le cause del decesso anche se gli investigatori hanno già escluso il suicidio per investimento di un treno. Sul posto per i rilievi la Polfer la squadra mobile e la polizia scientifica, oltre che il SUEM i cui operatori non hanno potuto che confermare la morte del 39enne. Ultimo aggiornamento: Venerd√¨ 6 Marzo 2020, 09:27

