Cadavere di una ragazza trovato in spiaggia a Porto Sant'Elpidio: addosso solo maglietta e reggiseno

Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto stamattina sulla riva del mare a Porto Sant'Elpidio (Fermo). Il cadavere sulla spiaggia è senza identità. A fare il macabro ritrovamento è stata una signora che è inciampata con il corpo riverso supino a pelo d’acqua, braccia contratte sul petto e pugni chiusi. E’ mistero sulla morte di una ragazza tra i venti e i trent’anni, senza documenti e senza biancheria intima dalla cintola in giù. Con indosso solo il reggiseno e una maglietta.

Il ritrovamento si è verificato all’alba ma la giovane donna doveva essere morta da ore, quindi nella notte. Bianca di carnagione, forse dell’Est Europa, capelli neri raccolti sopra la nuca a coda di cavallo, piercing a cerchietto sul naso, braccio destro e gamba tatuati, orologio al polso e parecchi anelli sulle dita. Una residente del posto, infermiera non in servizio al momento, ha assistito alla scena ed è corsa in spiaggia, ha aiutato il personale medico infermieristico della Croce Verde a tirare la donna fuori dall’acqua. Il tratto di litorale interessato è di Marinai d’Italia, via Faleria, al quartiere Faleriense. Si indaga a tutto campo.

