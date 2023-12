Cadavere di un uomo di 83 anni trovato in un pozzo nel Barese: la salma recuperata dai sommozzatori

di Redazione web

È mistero nel Barese per il corpo di un uomo di 83 anni ritrovato in un pozzo nelle campagne di Putignano. Ed è giallo sulle cause della morte. Il ritrovamento è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, all'interno di una azienda agricola sulla strada comunale "La cupa".

La salma recuperata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco

Per recuperare la salma si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, con la squadra dei sommozzatori, dopo circa tre ore, sono riusciti ad estrarre il corpo dalla cavità. La vittima si chiama Francesco D'Alena. Sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri che dovranno accertare la dinamica dei fatti. Secondo i primi accertamenti potrebbe trattarsi di suicidio

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA