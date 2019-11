Cadavere di una donna recuperato nel Po: avvistato dai pescatori

Il cadavere di una donna di età compresa tra i 50 e i 60 anni, ancora da identificare, è stato recuperato oggi pomeriggio nel tratto cremonese del Po, tra i comuni di Stagno Lombardo e Gerre de Caprioli. Avvistato in tarda mattinata da alcuni pescatori a Cremona, il corpo è stato prima individuato e poi trasportato a riva dai vigili del fuoco, impegnati in un intervento non semplice vista la piena del grande fiume e le condizioni meteo proibitive. Delle indagini si occupa la polizia, coordinata dal sostituto procuratore della repubblica Lisa Saccaro. Del tutto probabile che venga disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Ogni ipotesi al momento è valutata con attenzione, ma privilegiando quelle di incidente o suicidio e tendendo ad escludere quella dell'omicidio. Intanto si stanno passando al setaccio le liste delle persone scomparse nelle ultime ore. Sabato 23 Novembre 2019, 20:34

