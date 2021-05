Bollettino Covid di venerdì 21 maggio: i dati completi dopo le 17. Continua il calo dei contagi

di Domenico Zurlo

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 21 maggio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Dai dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute buone notizie riguardo la pandemia di Covid in Italia: tutte le Regioni sono a rischio basso, Rt e incidenza sono in calo e in nessuna Regione si supera la soglia critica di ricoveri e terapie intensive.

Nel bollettino di ieri i casi sono stati 5.741 con 164 morti, e gli attualmente positivi sono scesi sotto quota 300mila. Dai singoli bollettini regionali i primi numeri di oggi. In Veneto si registrano 273 nuovi positivi e 14 morti, in Toscana 392 casi e 11 decessi, mentre in Puglia oggi i casi sono 365, con 18 morti.

