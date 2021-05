Bollettino Covid di mercoledì 5 maggio: i dati completi dopo le 17. Puglia ancora oltre i mille casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 5 maggio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Dopo l'incoraggiante calo dei contagi delle ultime settimane, tra lunedì e martedì i dati sui nuovi positivi hanno visto una netta flessione anche delle vittime, sebbene anche ieri si siano registrati 305 morti per conseguenze del virus.

Dai singoli bollettini regionali i primi numeri di oggi. In Veneto i nuovi positivi sono 745 con 12 morti, in Toscana 744 casi, mentre in Puglia si registrano oggi 1.171 casi e 12 morti. In Basilicata 175 casi e un morto.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE DOPO LE 17+++

