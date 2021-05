Covid in Lombardia, il bollettino di mercoledì 5 maggio: 32 morti e 1.557 nuovi positivi. 369 casi a Milano

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di mercoledì 5 maggio. Oggi i nuovi positivi sono 1.557 (di cui 72 debolmente positivi) su 50.251 tamponi (32.403 molecolari e 17.848 antigenici, tasso di positività del 3,09%). 32 i morti, 2.420 i dimessi e guariti, con gli attualmente positivi che calano a 47.288 (-895). Scendono i ricoverati con sintomi che sono oggi 3.188 (-75), in calo anche i malati in terapia intensiva a 519 (-6).

Per quanto riguarda i dati delle singole province, la più colpita oggi è Milano con 369 nuovi casi (di cui 160 in città). A seguire Varese (227), Brescia (223), Como (140), Monza-Brianza 8138), Mantova (119) e Pavia (106). Sotto i cento casi invece Bergamo (85), Cremona (48), Lecco (43), Lodi (26) e Sondrio (4).

