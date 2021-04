Bollettino Covid di giovedì 22 aprile: i dati completi dopo le 17. In Puglia ancora boom di contagi

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 22 aprile del Ministero della Salute. Mentre continua il dibattito sul coprifuoco, che resterà alle 22 per un periodo ancora indefinito, ieri i numeri sui contagi hanno confermato il calo degli ultimi giorni: quasi 14mila casi e un tasso di positività del 3,95%, anche se con un numero ancora alto di morti, ben 364.

Dai singoli bollettini regionali i primi dati di oggi. In Veneto i nuovi positivi sono 1.060 con 30 morti, mentre in Toscana si registrano 1.041 casi e 33 decessi. Ancora numeri altissimi in Puglia, che sfiora i duemila casi giornalieri: i nuovi positivi sono oggi 1.895 con 35 morti.

