Bimbo di un anno trovato solo dentro un passeggino nella villa comunale: choc a Napoli

Un bimbo di circa un anno è stato trovato da solo, all'interno di un passeggino, nei pressi della villa comunale di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli . A far scattare l'allarme è stata una persona che ha notato il piccolo ed ha chiamato la polizia. Il fatto è avvenuto in serata.La volante giunta sul posto ha allertato il «118». Il personale sanitario ha quindi portato il piccolo all'ospedale pediatrico «Santobono» di Napoli. Il bimbo, che appare ben curato, è in buone condizioni di salute. La polizia sta lavorando per ricostruire quanto accaduto. La vicenda, dunque, è tutta da chiarire.