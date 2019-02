Bimbo morto, la mamma: «Ho pregato i medici ma non hanno fatto nulla». Dall'ospedale niente condoglianze

«Dispiace perché nessuno dell’ospedale ha cercato nemmeno di fare le condoglianze. Penso che la famiglia abbia bisogno di un aiuto psicologico. Nessuno li ha cercati per dargli un aiuto psicologico. Ci è stata molto vicino la Polizia del Commissariato Barriera di Milano. Ci tengo a ringraziarli di cuore perché ormai sono come una famiglia per noi. Ci chiamano sempre per sapere come stiamo. Ringraziamo anche il Comune di Torino perché non avevano soldi neanche per fare il funerale e si sono occupati loro di tutto».





Ha sconvolto l'Italia la storia del piccolo, ilMaria Vittoria di Torino con una diagnosi di: i medici avevano prescritto l'aerosol, ma il giorno dopo è morto. A Storie Italiane, ospite disu Raiuno, la madre Fatna, che si trova in forte difficoltà economica, ha detto che a sostenere i costi per i funerali è stato il Comune di Torino.​«Dall'ospedale non abbiamo ricevuto niente, neanche una telefonata», le parole della donna, scossa e in lacrime per l'accaduto. «È un dolore immenso, non riesco a dormire. I miei altri due figli sono scioccati. Io non riesco nemmeno a parlare - ha aggiunto la Fatna -. Dico solo che mio figlio si poteva salvare, si poteva fare qualcosa e non hanno fatto niente. Io ho supplicato e pianto davanti a quella dottoressa di fare una lastra, un esame del sangue, ricoverarlo o comunque di approfondire ma lei non ha fatto nulla».La mamma era accompagnata da una parente, zia del piccolo Giacinto, che ha proseguito il racconto al suo posto:Al momento la Procura di Torino ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per omicidio colposo e pertanto le indagini sono in corso. In una mail inviata alla redazione di Storie Italiane, l'ospedale ha fornito i dettagli dei referti medici, chiarendo che quando il bambino è stato dimesso «i parametri vitali erano nella norma e la situazione non lasciava presagire un esito così drammatico».