Grave bimbo figlio di vegani. Roberto Burioni: «Mai affidarsi alle diete “fai da te”»

Roberto Burioni, medico virologo,:quanto è importante l’alimentazione per un bimbo? «È fondament

Bimbo di 2 anni figlio di vegani ricoverato in ospedale per denutrizione: è grave. «È magrissimo»

ale. E i genitori in questo hanno delle serie responsabilità: un figlio non è un giocattolo, ha gli stessi diritti di un adulto». Come tutelare la salute di un bambino? «Non sono un esperto di dieta vegana, consiglio sempre di seguire il parere del pediatra: mai affidarsi alle diete lette sulle riviste o su internet. Vale per tutti». In che senso? «Il 95% delle diete pubblicate sulle riviste oppure online, nel migliore dei casi non è efficace, spesso dannosa». (L.Loi.)