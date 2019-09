Bimbo di 5 anni perde un dito: «Tranciato nel cestino dei rifiuti». Choc al centro commerciale

Tragico incidente a, in Campania, al centro commerciale 'La Cartiera': un bambino di 5 anni si è infattied è rimasto mutilato per sempre. Un tragico incidente per il piccolo, con i medici che le hanno provate tutte per riattaccargli il ditino ma non c'è stato niente da fare: inutile la corsa disperata verso Santobono e la speranza nel delicatissimo intervento chirurgico.Ad una prima ispezione da parte dei carabinieri della, scrive il quotidiano Il Mattino, il cestino porta rifiuti (posto sotto sequestro dagli inquirenti, così come le immagini delle telecamere di videosorveglianza) sembrerebbe a norma: com'è stato possibile però che laabbia potuto incastrarsi nel cestino trasformatosi in una? L'ipotesi inquietante è che all'interno del cestino ci fosse qualche oggetto tagliente applicato da qualcuno con l'intento proprio di ferire qualcuno, in questo caso un povero bambino.La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per lesioni contro ignoti per capire ciò che è successo e individuare eventuali responsabili: secondo le testimonianze dei genitori il bambinodel gelato quando la mano è rimasta incastrata nel cestino che si è poi richiuso tranciandogli di netto il mignolo destro. Il piccolo: a intervenire sono stati gli operatori del 118, che hanno poi portato il bimbo all'ospedale Santobono dove i medici hanno tentato, invano, di riattaccargli il ditino.