Bidello picchiato e lasciato per terra: la vendetta di un'intera famiglia per difendere il figlio

Picchiato e lasciato per terra nei corridoi di una scuola. Una lotta impari che ha visto cinque persone contro una: un intero nucleo familiare ha aggredito un collaboratore scolastico. È quanto accaduto in un Istituto superiore di Foggia martedì 9 novembre, ma reso noto soltanto nelle scorse ore. In corso le indagini dei carabinieri per risalire al movente.

Leggi anche - Lisa Marcato vittima di cancro a 32 anni. Prima di morire due desideri: sposarsi e battezzare la figlia

Secondo una prima ricostruzione, in tarda mattinata sarebbe scoppiata la lite tra i familiari di una studentessa della scuola e il collaboratore scolastico, prima aggredito verbalmente e poi fisicamente. Da quanto reso noto, la vittima avrebbe avuto un duro scontro con uno studente: dalle parole, i due sarebbero passati rapidamente ai fatti e solo l’intervento di alcuni professori ha evitato conseguenze peggiori. A placare gli animi sono intervenute anche le pattuglia dei carabinieri.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato accerchiato, malmenato e poi lasciato a terra (come riferiscono alcuni testimoni dell’aggressione). Di seguito, la vittima è stata portata in pronto soccorso per le medicazioni necessarie.

In corso le indagini dei carabinieri per risalire al movente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 22:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA